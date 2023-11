Z novo razstavo v Tehniškem muzeju Slovenije ob 70-letnici prve razstave

Borovnica, 10. novembra - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki bodo zvečer odprli razstavo Dobrodošli v Tehniškem muzeju, ki so jo pripravili ob 70-letnici odprtja prve samostojne razstave v tem grajskem kompleksu. Z njo bodo do konca leta obiskovalce popeljali skozi časovni trak muzeja do njegovih začetkov.