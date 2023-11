Globa za produkcijsko hišo Roberta De Nira zaradi diskriminacije

New York, 10. novembra - Sodišče v New Yorku je produkcijski hiši z oskarjem nagrajenega igralca Roberta De Nira naložilo plačilo odškodnine zaradi diskriminacije na podlagi spola. Porota v New Yorku je v četrtek ugotovila, da je podjetje 80-letnega igralca odgovorno diskriminacije. Nekdanji zaposleni bo morala produkcijska hiša plačati 1,3 milijona ameriških dolarjev.