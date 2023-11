Z mostom preko Mure v Ceršaku čezmejno povezovanje Šentilja in Strassa

Šentilj, 12. novembra - Šentiljska občina in avstrijska občina Strass bosta v sklopu čezmejnega projekta Mura povezuje z akronimom Most/Brücke, predvidoma do marca 2025 zgradili most za pohodnike in kolesarje preko enega od tamkajšnjih otokov na reki Muri v Ceršaku, ki bo še dodatno povezal Slovenijo in Avstrijo. Vrednost naložbe je ocenjena na 1,5 milijona evrov.