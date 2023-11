Visoke nagrade, kritike Greenpeacea in polovične možnosti za smuka v Zermattu

Bern, 10. novembra - Ta konec tedna bi morala biti pod Matterhornom oziroma v Zermattu in Cervinii dva moška smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev z visokimi denarnimi nagradami. Možnosti za izvedbo so zaradi slabe vremenske napovedi polovične, obenem pa veliko prahu v Švici in Italiji že nekaj časa dvigajo kritike okoljevarstvene organizacije Greenpeace.