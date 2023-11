Božinović zagotovil, da Hrvaška ne bo postala žarišče migrantske krize

Zagreb, 10. novembra - Hrvaška ni in ne bo postala žarišče migrantske krize, je v četrtek v saboru zagotovil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Zavrnil je tudi možnost napotitve vojske na zunanjo schengensko mejo. Vojsko in žičnato ograjo na meji zahteva desni del opozicije, levi del opozicije in vladajoča HDZ pa menita, da policija dobro opravlja svoje delo.