Slovenski jadralci na zlatem pokalu uvodoma proti Peruju, Tahitiju in Bolgariji

Las Palmas, 10. novembra - Slovenska jadralna ekipa Krpanov bo na morju pred Las Palmasom v prvem krogu finalne serije zlate lige SSL za napredovanje v šestnajstino finala jadrala v prvi skupini s Tahitijem, Bolgarijo in Perujem. Z žrebom so v slovenski ekipi zadovoljni, so sporočili z Jadralske zveze Slovenije.