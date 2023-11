Vreme: Oblačno s padavinami, ki bodo čez dan ponehale

Ljubljana, 10. novembra - Danes bo sprva oblačno s padavinami, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Padavine bodo čez dan od zahoda ponehale, pojavljale se bodo še krajevne plohe, morda kakšna nevihta. Temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo spet začelo deževati, možna bo tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metri nadmorske višine. Do jutra bodo padavine na zahodu že ponehale, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na severozahodu malo pod 0 stopinj Celzija. V soboto zgodaj dopoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bodo možne še posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo jutro hladno in po nekaterih nižinah megleno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme.

Vremenska slika: Iznad Atlantika in severozahodne Evrope sega nad severno Sredozemlje, severozahodni Balkan in srednjo Evropo območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se počasi pomika čez Slovenijo, od zahoda se približuje še druga. Od jugozahoda doteka k nam vlažen in v višinah postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne zajele tudi kraje vzhodno od nas. V nekaterih alpskih dolinah bo meja sneženja nizko. Čez dan bodo od zahoda oslabele in marsikje ponehale. Popoldne se bo lahko pokazalo tudi sonce. V noči na soboto se bodo spet začele pojavljati padavine in se širiti proti vzhodu. Meja sneženja bo pod 1000 metri nadmorske višine. V soboto dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bo večinoma sončno s kakšno kratkotrajno ploho.

Biovreme: Danes in sprva še v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Moteno bo tudi spanje v noči na soboto. V soboto čez dan bo obremenitev popustila.