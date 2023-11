Indiana do zmage kljub 54 točkam Antetokounmpa

Indianapolis/Ciudad de Mexico, 10. novembra - Košarkarji Indiana Pacers so v severnoameriški ligi NBA zabeležili šesto zmago, potem ko so v domači dvorani premagali Milwaukee Bucks s 126:124. Gostom ni pomagalo niti 54 točk Giannisa Antetokounmpa. Na edini preostali tekmi so Atlanta Hawks prav tako v tesni končnici v Mehiki ugnali Orlando Magic po zaslugi 41 točk Traeja Younga.