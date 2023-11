New York, 10. novembra - Kirurgi bolnišnice NYU Langone Health v New Yorku so uspeli prvič doslej uspešno presaditi oko pacientu, ki mu je nesreča, povezana z električno napeljavo, uničila obraz in levo oko, poročajo newyorški mediji, ki dodajajo, da še ni jasno, ali bo oko tudi delovalo.