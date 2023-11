Pregled - šport, 9. 11. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v tekmi 4. kroga konferenčne lige v skupini A premagali Klaksvik s Ferskih otokov z 2:0 (0:0). Za Ljubljančane je to prva zmaga v skupinskem delu tekmovanja. Naslednja preizkušnja jih čaka 30. novembra, ko bodo spet v Stožicah gostili francoski Lille.

SOPRON - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v gosteh izgubila proti Madžarski z 51:70.

LJUBLJANA - Predstavniki klubov ter predstavniki košarkarskih sodnikov so na sejah združenj dosegli dogovor glede višine sodniških stroškov za naslednje tri tekmovalne sezone, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Novo pripravljen predlog so na korespondenčni seji že potrdili tudi člani izvršnega odbora KZS, kar je tudi uradno končalo sodniško stavko. Kot so zapisali pri KZS, bodo glede na sprejet dogovor in soglasno potrditev članov IO članska tekmovanja znova stekla že s petkovimi tekmami in se bodo nadaljevala po predvidenem razporedu.

BUDIMPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je na pripravljalnem turnirju v Budimpešti izgubila uvodno tekmo proti Italiji z 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

MADRID - Košarkarji madridskega Reala so v sedmem krogu evrolige na domačem parketu prepričljivo premagali Virtus iz Bologne s 100:74. S šesto zmago na prav toliko tekmah ostajajo edina neporažena ekipa lige na vrhu razpredelnice.

SEVILLA - Ženska teniška reprezentanca Kanade je po Italiji druga reprezentanca, ki si je zagotovila nastop v polfinalu pokala Billie Jean King. Potem ko je v sredo v skupini C ugnala Španijo, je bila boljša še od Poljske.

LOS ANGELES - Kralji iz Los Angelesa so v severnoameriški hokejski ligi NHL v gosteh premagali zadnje prvake Stanleyjevega pokala s 4:1. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je v mestu greha dosegel 400. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu, za zanesljivo zmago nad Las Vegasom je prispeval tudi podajo.

DALLAS - Košarkarji Dallasa so doživeli drugi poraz v severnoameriški ligi NBA. Po Denverju so na domačih tleh klonili proti Torontu s 116:127, slovenski košarkarski biser v dresu teksaške ekipe Luka Dončić pa je v dobrih 38 minutah dosegel 31 točk, osem podaj, sedem skokov in štiri ukradene žoge.