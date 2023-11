Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v četrtek padle potem, ko je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell dejal, da je banka pripravljena še naprej dvigovati obrestne mere, če bo to potrebno za znižanje inflacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.