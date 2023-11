Maribor, 9. novembra - Timotej Milanov v komentarju Pravilna drža piše o poglabljanju humanitarne krize v Gazi in resoluciji Generalne skupščine ZN za takojšnje humanitarno premirje, ki je jo podprla tudi Slovenija. Avtor poudarja, da je to za državo pomembna in neznačilna poteza.