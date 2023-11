Pregled - svet, 9. 11. (dan)

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska je nadaljevala s spopadi na območju Gaze, v katerih je po deseturni bitki zavzela oporišče palestinskega Hamasa. Prav tako je ponovno odprla koridor za evakuacijo civilistov s severa na jug Gaze, kot je sporočila Bela hiša, pa bo v bodoče dnevno izvajala štiriurne "premore" vojaških operacij na severu Gaze. Izrael stopnjuje aktivnosti tudi na zasedenem Zahodnem bregu, v racijah je bilo ubitih 18 Palestincev.

PARIZ - Potekala je konferenca o humanitarni pomoči prebivalstvu v Gazi, ob odprtju katere je francoski predsednik Emmanuel Macron pozval k prizadevanjem za prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim Hamasom. Napovedal je, da bo Francija letos povečala humanitarno pomoč za ljudi v Gazi na sto milijonov evrov. Namen dogodka s predstavniki držav in humanitarnih organizacij je izboljšanje koordinacije pomoči za Gazo ter zbiranje dodatnih sredstev za prizadeto prebivalstvo.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo kot lažne govorice zavrnil poročanje več medijev, da v zameno za humanitarno prekinitev ognja potekajo pogajanja o izpustitvi več talcev, ki jih med 240 na območju Gaze zadržuje palestinsko oboroženo gibanje Hamas. Ponovil je, da je izpustitev talcev pogoj za prekinitev ognja. Vir blizu Hamasa je sicer dejal, da potekajo poganja za izpustitev 12 talcev v zameno za tridnevno prekinitev ognja.

GAZA/NEW YORK - Visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je tako palestinski Hamas kot Izrael v sredo ob obisku mejnega prehoda Rafa med Egiptom in območjem Gaze obtožil vojnih zločinov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je ocenil, da veliko civilnih žrtev na območju Gaze kaže, da z izraelsko operacijo proti Hamasu nekaj ni v redu.

MADRID - Španska socialistična stranka (PSOE) premierja Pedra Sancheza je po intenzivnih pogajanjih s katalonskimi separatisti nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta dosegla dogovor, ki bo omogočil oblikovanje vlade, Sanchezu pa, da ostane na oblasti. V zameno za podporo naj bi po poročanju tujih medijev sprejeli zakon za amnestijo sodno preganjanih katalonskih politikov in aktivistov, proti čemur so sicer prihodnjih dneh napovedani novi protesti.

MADRID - Nekdanji podpredsednik Evropskega parlamenta in veteran španske politične desnice Alejo Vidal-Quadras je bil ustreljen v obraz. 78-letnik je bil po napadu v središču prestolnice pri zavesti prepeljan v bolnišnico, policija pa išče strelca, ki je z motorjem pobegnil s kraja zločina. Vidal-Quadras je v 90. letih prejšnjega stoletja vodil konservativno Ljudsko stranko v Kataloniji, med letoma 1999 in 2014 pa je bil evroposlanec v Bruslju.

BRUSELJ - EU bi morala preučiti možnost prepovedi vstopa v Evropo za ekstremistične Izraelce, ki pozivajo k nasilju nad Palestinci, je izjavil belgijski premier Alexander De Croo. Predlagal je uvedbo sankcij za skrajneže, med drugim za izraelskega ministra za dediščino Amičaja Elijahuja, ki dopušča možnost uporabe jedrske bombe na območju Gaze.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je med slovesnostjo v Berlinu ob 85. obletnici protijudovskih pogromov pod nacisti, znanih kot kristalna noč, Judom obljubil, da v Nemčiji "nikoli več" ne bodo trpeli zaradi antisemitizma, ki je v porastu po izbruhu spopadov med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas.

MIAMI - Republikanski predsedniški kandidati so se v sredo v Miamiju pomerili na tretjem predvolilnem soočenju, na katerem tudi tokrat ni bilo vodilnega kandidata Donalda Trumpa, ki je imel nedaleč stran zborovanje med kubanskimi Američani. Med glavnimi temami soočenja peterice, ki ni minilo brez sporov, so bile Kitajska, Ukrajina, Bližnji vzhod in pravica do splava.

WASHINGTON/SANA - Ameriška vojaška letala so v sredo na vzhodu Sirije uničila skladišče orožja, povezano z Iranom, je sporočil obrambni minister Lloyd Austin. Šlo naj bi za odgovor na vse pogostejše napade na ameriške sile v regiji po začetku vojne med Izraelom in Hamasom. V še enem s tem povezanem incidentu so Hutiji v Jemnu sestrelili ameriško brezpilotno letalo.

NEW YORK - Hčerka bivšega predsednika ZDA Ivanka Trump je v sredo kot zadnja priča tožilstva v civilnem procesu zaradi poslovnih prevar družinskega podjetja zatrdila, da ni imela opravka s spornimi računovodskimi izkazi, ki so po ugotovitvi sodnika Arthura Engorona prikazovali pretirano vrednost premoženja.

ZAGREB - Forenzična analiza brezalkoholne pijače, ki jo je v soboto v gostinskem lokalu na Reki spil najstnik in se zaradi opeklin požiralnika zdravi v bolnišnici, je pokazala, da je pijača vsebovala močno alkalno vodno raztopino, najverjetneje sredstvo za pranje ali razmaščevanje. Minister za zdravje Vili Beroš je po objavi rezultatov dejal, da vse kaže, da je šlo za izoliran primer.