Mislejeva ulica v Ljubljani z novo podobo

Ljubljana, 9. novembra - Urbanistični studio Prostorož in Mestna občina Ljubljana (Mol) sta uredila novo podobo Mislejeve ulice. Območje pred enoto Mavrica vrtca Mladi rod so preoblikovali v udobno, varno in zeleno površino ter zasadili 475 rastlin. Ob tem so uvedli nov prometni režim, ki avtomobilom preprečuje vožnjo mimo glavnega vhoda v vrtec, so sporočili z Mola.