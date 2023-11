Newyorške borze uvodoma večinoma v rdečem

New York, 9. novembra - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja večinoma beležili manjše padce. Vlagatelji so v pričakovanju novih namigov predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla o prihodnjih dvigih obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.