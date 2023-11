Ministrstvo bo predlog sprememb zakona o invalidskih organizacijah znova poslalo v javno razpravo

Ljubljana, 9. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predlog sprememb zakona o invalidskih organizacijah znova poslalo v javno razpravo. Med prvo javno razpravo so namreč prejeli nekatere pripombe zainteresirane javnosti, ki so jih preučili in z njimi dopolnili zakonski predlog, so za STA sporočili z ministrstva.