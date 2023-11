Ljubljanska borza: Delnice NLB dražje za več kot dva odstotka

Ljubljana, 9. novembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je končalo s pozitivnim predznakom. Indeks SBI TOP se je povzpel za 0,88 odstotka in se ustavil pri 1181,98 točke. Skupni promet je dosegel nekaj več kor 1,26 milijona evrov. Najprometnejše so bile ob objavi dobrih poslovnih izidov delnice NLB, ki so se podražile za več kot dva odstotka.