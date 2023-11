Streha OŠ Šmarje pri Kopru je popravljena

Koper, 9. novembra - V Šmarjah pri Kopru so sanirali posledice neurja z močnim vetrom, ki je 28. avgusta odkril 250 kvadratnih metrov strehe osnovne šole in poškodoval še nekaj objektov v okolici. To so naredili s pomočjo donacije Gorenjske banke v vrednosti 100.000 evrov. Pouk na šoli sicer poteka že od 3. septembra.