V Prvačini odprli prenovljeno hišo aleksandrink

Prvačina, 9. novembra - V vasi Prvačina v Vipavski dolini so danes popoldan po večletnih prizadevanjih odprli prenovljeno hišo aleksandrink. V prvi fazi prenove, ki je stala 155.000 evrov, so prenovili zunanjost stavbe, streho in fasado, in vse zunanje stavbno pohištvo. Hiša je tudi dobila nove sanitarije, čajno kuhinjo ter manjšo preureditev razstavnih prostorov.