Državljan BiH v kombiju prevažal 25 Turkov

Koper, 9. novembra - Koprski policisti so v Podgorju ustavljali voznika kombiniranega vozila, ki na znake policistov ni ustavil. Policistom ga je uspelo ustaviti v bližini Kastelca, kjer je peš zbežal z vozila. Prijeli so ga in ugotovili, da je 21-letni državljan BiH v vozilu prevažal 25 državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.