Nafta po zmagi na zaostali tekmi vodilna v 2. SNL

Ljubljana, 9. novembra - Nogometaši Nafte 1903 so na zaostali tekmi 3. kroga 2. slovenske lige premagali Ilirijo 1911 z 2:0. Za zmagovalce sta v drugem polčasu zadela Toni Lun Bončina in Matic Paljk. Lendavčani so se s tem zavihteli na vrh lestvice, kjer imajo 36 točk oziroma tri več od Beltincev ter pet od Primorja.