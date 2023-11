Občine pripravljajo programe predvidene porabe prvih sredstev za sanacijo

Ravne na Koroškem/Mežica/Slovenj Gradec, 10. novembra - V letošnjih ujmah prizadete občine so ministrstvu za naravne vire in prostor začele pošiljati programe predvidene porabe prvih sredstev, ki so jih kot predujme prejele za sanacijo. V četrtek so svetniki na Ravnah na Koroškem potrdili na 14,6 milijona evrov ocenjen program, z doslej načrtovanimi projekti so se seznanili tudi mežiški svetniki.