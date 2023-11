Italijanske tenisačice prve polfinalistke pokala BJK

Sevilla, 9. novembra - Italijanke so se kot prve uvrstile v polfinale teniškega pokala Billie Jean King, ki poteka v Sevilli. V drugi tekmi skupine D so proti Nemčiji povedle z 2:0 in tako dvoboj dvojic ne bo več odločal o končnem razpletu. Pred tem so bile Italijanke v sredo z 2:1 boljše od Francije.