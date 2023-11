Med največjimi izzivi beguncev na slovenskem trgu dela jezik

Ljubljana, 9. novembra - V Sloveniji med tujci, ki dostopajo do trga dela, prevladujejo državljani BiH, Srbije in Kosova, na trg dela pa se vključujejo tudi begunci. Slednjim je dostop do trga dela omogočen razmeroma hitro, med izzivi, s katerimi se spopadajo, pa je znanje jezika, je bilo slišati na konferenci o zaposlovanju prisilno razseljenih in oseb brez državljanstva.