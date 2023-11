V Novi Gorici in Gorici pred 24. festivalom Pixxelpoint

Nova Gorica, 9. novembra - Mestna galerija Nova Gorica bo ob 16. do 30. novembra gostila 24. mednarodni festival Pixxelpoint, na katerem se posvečajo intermedijskim umetnostim. Tudi tokrat bo povezal Novo Gorico in Gorico ter s sodelujočimi umetniki poskušal prikazati vpliv omrežij na življenje in umetnost.