Prenos v živo - izjava predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Ljubljana, 9. novembra - V video servisu STA bo danes ob 15. uri dostopen prenos v živo z izjave predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janeza Žaklja v zvezi s potekom 16. nujne in 17. nujne seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.