Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 11. novembra - Pri založbi ZRC so izdali zbirko etnografskih esejev z metodološkimi premisleki o hoji in pisanju z naslovom Hodopisi, pod katero se podpisujeta Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej. Pri založbi Miš sta izšla roman za odrasle Mateje Gomboc z naslovom Gorica in avtorska slikanica Marte Bartolj A smo že tam?.