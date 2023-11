AmCham ostro proti dvigu davka od dohodkov pravnih oseb

Ljubljana, 9. novembra - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) ostro nasprotuje dvigu davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga predvideva zakon o obnovi po avgustovski ujmi. Zaradi preteklih izkušenj z zasilnimi fiskalni dvigi, ko po pretečenem obdobju ni prišlo do obljubljenega znižanja davčne osnove, so do tega predloga skeptični.