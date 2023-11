Predsedniki zbornic mreže New Alpe Adria v Ljubljani izpostavili največje izzive

Ljubljana, 9. novembra - Pomanjkanje usposobljenih kadrov in infrastrukturni izzivi trenutno sodijo med večje gospodarske težave regije Alpe Adria, so ob robu predsedniške konference mreže New Alpe Adria Network opozorili sodelujoči predstavniki zbornic. Izpostavili so tudi pomen krepitve sodelovanja, ki se je v času nedavnih kriz izkazalo kot izredno pomembno.