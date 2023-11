V SiTi Teatru komedija s Tadejem Tošem, Klemnom Slakonjo in Leo Cok

Ljubljana, 10. novembra - V SiTi Teatru bo drevi premiera predstave, nastale po svetovni uspešnice kanadskega avtorja Norma Fosterja z izvirnim naslovom The Love List. V režiji aktualne žlahtne režiserke Dnevov komedije Ajde Valcl bodo v komediji s slovenskim naslovom Kar želiš, to dobiš nastopili Tadej Toš, Klemen Slakonja in Lea Cok, so sporočili iz ljubljanskega teatra.