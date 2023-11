Sporna pijača ni bila distribuirana v Slovenijo

Ljubljana, 9. novembra - Sporna pijača, ki so jo na Hrvaškem zaradi suma več primerov zastrupitve umaknili s trga, ni bila distribuirana v Slovenijo, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na Hrvaškem sicer še čakajo na rezultate analize odvzetih vzorcev coca-cole in vode z okusom römerquelle.