Na drugem posvetu računovodij predvsem o e-računih in notranjem poročanju

Bled, 9. novembra - Računovodska panoga je pred velikimi spremembami in izzivi, ključni pa so digitalizacija računovodstva, sprejem zakona o obveznem e-računu v gospodarstvu in izboljšanje notranjega poročanja v manjših in srednjih podjetjih. Ta namreč na tem področju precej zaostajajo za velikimi, je bilo slišati na posvetu računovodij.