Po ugotovitvah KPK Leben, Cerjak in Gabričeva kršili določbe o integriteti

Ljubljana, 9. novembra - Protikorupcijska komisija je končala postopke preiskav v primeru sumov, da so nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, član nadzornega sveta STA Radovan Cerjak in nekdanja županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič kršili integriteto. Vendar ugotovitve še niso pravnomočne, vsi trije so se zoper odločitev komisije pritožili.