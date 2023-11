Prebivalce razburili oblaki prahu iz jeklarne Sij Acroni

Jesenice, 9. novembra - Krajani Koroške Bele in Slovenskega Javornika so v začetku tega tedna opozorili na izpuste prašnih delcev iz podjetja Sij Acroni. Zaznali so oblake neznanega prahu ter se ustrašili za svoje zdravje in življenjsko okolje. V podjetju so pojasnili, da je prišlo do okvare na odpraševalni napravi, ki so jo že odpravili.