ZBS: Davek na bilančno vsoto bank bo okrnil odpornost bančnega sistema

Ljubljana, 9. novembra - Bančni sektor je zavezan in pripravljen sodelovati pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, kot so bile nedavne poplave, a ne prek davka na bilančno vsoto bank in hranilnic. Ta bo namreč negativno vplival na kreditno aktivnost in odpornost bančnega sistema, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Združenju bank Slovenije (ZBS).