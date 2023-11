Vreme: Precej jasno z dopoldansko meglo ponekod po nižinah

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 8, v gornjesavski dolini malo nad 0, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V petek bo sprva oblačno s padavinami, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Padavine bodo čez dan od zahoda slabele in ponekod ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metri. Najvišje dneve temperature bodo od 7 do 10, v Gornjesavski dolini okoli 3, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo ponovno občasne padavine, ki bodo izrazitejše v južni polovici Slovenije. Dopoldne bodo ponehale in oblačnost se bo trgala, možna bo še kakšna manjša ploha. V nedeljo bo sončno s hladnim jutrom in meglo po nekaterih nižinah.

Vremenska slika: nad severozahodno Evropo in Atlantikom je območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta se iznad zahodne Evrope pomika proti Alpam. Pred njo se nad Alpami, severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom krepi jugozahodnik, s katerim nad naše kraje doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, bolj oblačno bo v hribovitih krajih sosednje Italije ter v Gorskem Kotarju. Zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo v krajih zahodno od nas že rahlo deževalo. V petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne zajele tudi kraje vzhodno od nas. V nekaterih alpskih dolinah bo meja sneženja nizko. Čez dan bodo od zahoda oslabele in marsikje ponehale. Popoldne se bo lahko pokazalo tudi sonce.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev pričela naraščati. V petek bo obremenitev povečana.