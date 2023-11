Na OZP podpora deklaraciji o razmerah na območju Palestine in Izraela

Ljubljana, 9. novembra - Odbor DZ za zunanjo politiko je danes podprl deklaracijo o razmerah na območju Palestine in Izraela, ki poziva k takojšnji prekinitvi sovražnosti, vzpostavitvi premirja in humanitarnih koridorjev v Gazi. Deklaracijo, ki so jo vložili koalicijski poslanci, o njej pa bo glasoval še DZ, je v 15-članskem odboru brez glasu proti podprlo devet poslancev.