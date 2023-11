Dallas doživel drugi poraz, Dončić znova čez 30 točk

Toronto, 9. novembra - Košarkarji Dallasa so doživeli drugi poraz v severnoameriški ligi NBA. Po Denverju so danes na domačih tleh klonili proti Torontu s 116:127, slovenski košarkarski biser v dresu teksaške ekipe Luka Dončić pa je v dobrih 38 minutah dosegel 31 točk, osem podaj, sedem skokov in štiri ukradene žoge.