Republikanski predsedniški kandidati brez Trumpa tudi na tretjem soočenju

Miami, 9. novembra - Republikanski predsedniški kandidati so se v sredo v Miamiju pomerili na tretjem predvolilnem soočenju, na katerem tudi tokrat ni bilo vodilnega kandidata Donalda Trumpa, ki je imel nedaleč stran zborovanje med kubanskimi Američani. Med glavnimi temami soočenja peterice so bile Kitajska, Ukrajina, Bližnji vzhod in pravica do splava.