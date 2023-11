Ivanka Trump zavrnila vpletenost v sporne finančne izkaze družinskega podjetja

New York, 9. novembra - Hčerka bivšega predsednika ZDA Ivanka Trump je v sredo kot zadnja priča tožilstva v civilnem procesu zaradi poslovnih prevar družinskega podjetja The Trump Organization zatrdila, da ni imela opravka s spornimi računovodskimi izkazi, ki so po ugotovitvi sodnika Arthura Engorona prikazovali pretirano vrednost premoženja.