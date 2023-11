Disney zmanjšal izgubo pri pretočnih storitvah

New York, 9. novembra - Ameriški konglomerat zabavne in medijske industrije Disney je v tretjem četrtletju letošnjega leta pri pretočnih storitvah oddelka Disney+ uspel zmanjšati izgubo na 387 milijonov dolarjev. Celotno podjetje je ustvarilo 264 milijonov dolarjev čistega dobička in 21,24 milijarde dolarjev prihodkov.