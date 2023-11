Kanadčanke premagale Španke, Italijanke pa Francozinje

Sevilla, 8. novembra - Dvoboj skupine C teniškega pokala Billie Jean King v Sevilli med Španijo in Kanado se bo zavlekel pozno v noč. Igra dvojic pa, kar se tiče rezultata, ne bo odločilna. Kanada je namreč dobila oba posamična dvoboja, Marina Stakušič brez težav s 6:3 in 6:1 proti Rebeki Masarovi, Leylah Fernandez pa proti Sari Sorribes.