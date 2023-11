Pregled - šport, 8. 11. (sreda)

LJUBLJANA - Nogometaši v ligi prvakov so igrali še preostale tekme 4. kroga. Rekorder po številu naslovov Real Madrid je dosegel še četrto zmago, s 3:0 je ugnal Brago, in si je zagotovil osmino finala, tako kot tudi munchenski Bayern, ki je ravno tako še stoodstoten po zmagi z 2:1 proti Galatasarayu. Med 16 sta se prebila tudi Real Sociedad in Inter. V torek sta si osmino finala priigrala Manchester City in Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška. Izidi današnjih tekem 4. kroga: skupina A: Bayern München - Galatasaray 2:1 (0:0), Koebenhavn - Manchester United 4:3 (2:2); skupina B: Arsenal - Sevilla 2:0 (1:0), PSV Eindhoven - Lens 1:0 (1:0); skupina C: Napoli - Union Berlin 1:1 (1:0), Real Madrid - Braga 3:0 (1:0); skupina D: Real Sociedad - Benfica 3:1 (3:0), Salzburg - Inter 0:1 (0:0).

KAMNIK - Odbojkarji Calcita Volleyja so dobili prvi veliki derbi državnega prvenstva proti ACH Volleyju. V domači dvorani so branilce naslova premagali s 3:0 in tako po sedmih krogih ostajajo neporaženi in celo brez izgubljenega niza.

ATENE - Odbojkarice Gen-I Volleya so izgubile prvo tekmo 1/32 finala pokala challenge. V Atenah jih je s 3:0 premagal Panathinaikos. Povratna tekma bo v sredo, 15. novembra, v Novi Gorici.

LJUBLJANA - Košarkarski sodniki so izpolnili napoved in začeli stavko, s katero želijo doseči višje plačilo. Zaradi tega so bile odložene prve tekme pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Predstavniki sodnikov so se medtem v večernih urah sestali s predstavniki lig. Pogovori naj bi se sicer po prvotnih napovedih nadaljevali tudi jutri.

LJUBLJANA - Slovenske rokometašice bodo na svetovnem prvenstva, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos potekalo na Danskem, Norveškem in Švedskem, v skupini D na Norveškem igrale s Francijo, Angolo in Islandijo. Selektor Dragan Adžić je povedal, da se bo sicer oslabljena ekipa borila za vozovnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. V ekipi, ki je lani nastopila na evropskem prvenstvu, manjkajo štiri igralke. Branka Zec je končala rokometno pot, za tekmovalni premor se je odločila Tija Gomilar Zickero, ter še kar dve izvrstni srednji zunanji igralki. Elizabeth Omoregie se po operativnem posegu na kolenu še ni vrnila na igrišča, manjkala bo tudi Nina Zulić. Nena Černigoj ima v zadnjem času težave z ramo, kapetanka Ana Gros pa z zadnjo stegensko mišico. Slovenke bodo prvič na SP igrale v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri z Islandijo.