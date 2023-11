Četverica si je zagotovila osmino finala lige prvakov

Ljubljana, 8. novembra - Nogometaši v ligi prvakov so danes igrali še preostale tekme 4. kroga. Rekorder po številu naslovov Real Madrid je dosegel še četrto zmago, s 3:0 je ugnal Brago, in si je zagotovil osmino finala, tako kot tudi münchenski Bayern, ki je ravno tako še stoodstoten po zmagi z 2:1 proti Galatasarayu. Med 16 sta se prebila tudi Real Sociedad in Inter.