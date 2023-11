Pregled - svet, 8. 11. (dan)

BRUSELJ - Evropska komisija je članicam EU priporočila začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, ki se lahko začnejo takoj. Priporoča tudi začetek pogajanj z BiH, a šele po izpolnitvi določenih pogojev. V Kijevu in Kišinjovu so pozdravili odločitev, v BiH pa so se odzvali različno. Predstavljeni širitveni sveženj vključuje še oceno napredka drugih držav Zahodnega Balkana, med katerimi je EU glede na tehnična merila najbližje Črna gora. Evropska komisija je ob objavi širitvenega poročila predstavila tudi načrt za spodbujanje gospodarske rasti držav Zahodnega Balkana, s katerim želi pospešiti njihovo približevanje EU. Spodbujanju reform v teh državah bo v prihodnjih štirih letih namenila šest milijard evrov.

TOKIO - ZDA nasprotujejo ponovni izraelski zasedbi Gaze po koncu vojne s palestinskim oboroženim gibanjem Hamas, prav tako pa so proti prisilnemu izgonu Palestincev s tega območja, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je predstavil pogoje za končanje spopadov in vzpostavitev trajnega miru med Izraelom in Palestinci v Gazi. Ob koncu srečanja zunanjih ministrov skupine G7 je predstavil "ključne elemente", ki so po mnenju Washingtona potrebni za vzpostavitev "trajnega miru in varnosti".

TOKIO - Zunanji ministri držav skupine sedmih najbogatejših gospodarstev na svetu G7 so izrazili podporo vzpostavitvi humanitarnih premorov in koridorjev na območju Gaze, da bi omogočili dostavo nujne humanitarne pomoči prebivalcem te oblegane palestinske enklave ter olajšali gibanje civilistov in izpustitev talcev, ki jih je zajel Hamas. Po pogovorih v Tokiu so v skupni izjavi tudi priznali pravico Izraela do obrambe v skladu z mednarodnim pravom in ob tem izpostavili pomen zaščite civilistov.

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je civilistom na severu območja Gaze ponudila priložnost, da se umaknejo na jug te palestinske enklave, medtem ko nadaljuje operacije proti palestinskemu gibanju Hamas. Za to naj bi se danes v luči vse hujše humanitarne krize odločilo 50.000 ljudi. Izrael je sicer medtem nadaljeval tudi z napadi na jugu Gaze. Po podatkih palestinskih oblasti v Gazi so izraelske sile od začetka obleganja enklave pred mesecem dni ubile že skoraj 10.600 ljudi. Med mrtvimi je 4324 otrok, več kot 26.000 ljudi pa je bilo od izbruha sovražnosti 7. oktobra ranjenih.

JERUZALEM - Član izraelskega vojnega kabineta je v pogovoru za ameriško televizijsko mrežo MSNBC v torek dejal, da izraelski premier Benjamin Netanjahu s prevzemom odgovornosti za varnost na območju Gaze po koncu vojne s Hamasom ni mislil na vnovično zasedbo območja. Minister za strateške zadeve Ron Dermer je pojasnil, da naj bi Izrael zagotavljal, da bo Gaza ostala demilitarizirano območje, izraelska vojska pa bo tam izvajala varnostne operacije v primeru terorističnih groženj. Poudaril pa je, da ne bo šlo za okupacijo.

BERLIN - Nemška vlada je letos znatno okrepila izvoz orožja in vojaške opreme Izraelu. Doslej je namreč odobrila izvoz v vrednosti skoraj 303 milijone evrov, kar je skoraj desetkrat več kot v celotnem lanskem letu. Izvoz vključuje predvsem komponente za zračno obrambo in komunikacijsko opremo. Od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize je Nemčija obravnavala že 185 vlog za izdajo dovoljenja za izvoz orožja Izraelu.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek izrekel ukor demokratki Rashidi Tlaib iz Michigana zaradi kritičnih izjav do Izraela in izrazov podpore Palestincem v času vojne med Hamasom in Izraelom. Tlaib je prva kongresnica palestinskega rodu v zgodovini ZDA. Za resolucijo o izreku ukor je glasovala velika večina republikancev razen štirih, ki se jim je pridružilo še 22 demokratov. Resolucijo je predlagal republikanec iz Georgie Rich McCormick, v njej pa med drugim piše, da Tlaib širi laži o izraelskem bombardiranju bolnišnice v Gazi.

BRATISLAVA - Slovaška vlada se je odločila, da blokira obsežno pošiljko orožja Ukrajini, ki jo je državi obljubila še prejšnja vlada. S tem v Bratislavi uresničujejo napovedi novega premierja Roberta Fica, ki je že večkrat izrazil nasprotovanje dobavi vojaške pomoči Ukrajini. Fico je sicer v torek dejal, da če želi kako slovaško podjetje proizvajati orožje in ga dobavljati Ukrajini, mu tega ne bo nihče preprečil. Od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja lani je Slovaška Kijevu dobavila vojaško opremo v vrednosti približno 671 milijonov evrov,

ZAGREB - Na Hrvaškem so poročali o šestih novih primerih suma zastrupitev zaradi uživanja gaziranih pijač, med njimi coca-cole in vode z okusom römerquelle. Hrvaški državni inšpektorat je družbo Coca-Cola pozval k umiku treh serij pijač, iz Coca-Cole pa so medtem sporočili, da notranja preiskava ni pokazala nepravilnosti v njihovi proizvodnji.

ZAGREB - Potem ko je hrvaško državno tožilstvo ostalo brez ključnega dokaza proti nekdanjemu lastniku Agrokorja Ivici Todoriću v primeru Veliki Agrokor, je hrvaški premier Andrej Plenković v torek sporočil, da vlada nima namena prevzeti "niti promila odgovornosti", ampak da bi to moralo storiti državno tožilstvo. Todorić medtem meni, da je primer končan.

NEW YORK - Volivci v ameriški zvezni državi Ohio so v torek na dveh referendumih podprli amandmaja k državni ustavi o pravici do splava in o legalizaciji marihuane. V Ohiu je tako uspel še en referendum o zaščiti pravice do splava, odkar je vrhovno sodišče ZDA lani pravico na zvezni ravni ukinilo in jo predalo v odločanje zveznim državam. Po neuradnih izidih je za pravico do splava glasovalo 55 odstotkov volivcev.

BRUSELJ/ŽENEVA - Letošnji oktober je bil najtoplejši v zgodovini meritev, je objavila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Ob tem je ocenila, da bo tudi letošnje leto verjetno najtoplejše v zgodovini, saj je najtoplejši oktober sledil najtoplejšemu septembru in poletju z rekordnimi temperaturami v številnih državah. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je sporočila, da bi El Nino lahko trajal najmanj do aprila, s tem pa tudi višje temperature skoraj povsod na površini oceanov in na kopnem.