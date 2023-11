Komisija DZ ministrstvo pozvala k predložitvi poročila o nakupu računalnikov

Ljubljana, 8. novembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ je na današnji seji pozvala ministrstvo za digitalno preobrazbo, naj ji v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o izvedbi razpisa za nakup 13.000 prenosnih računalnikov in seznam prejemnikov. Podporo sklepu so izrazili tudi na ministrstvu, kjer vztrajajo, da so razpis izvedli transparentno.