Na posvetu o sistemski podpori delovanja zbornic

Ljubljana, 8. novembra - Deležniki, katerih naloga je skrbeti za podporno okolje podjetništvu v Sloveniji, so na današnjem posvetu govorili o vlogi zbornic ter o predlogu novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki je v javni obravnavi do 3. decembra. Zavzeli so se za sistemsko podporo delovanja reprezentativnih zbornic, vključno s financiranjem.