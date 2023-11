Bruselj za začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, pogojno tudi z BiH

Bruselj, 8. novembra - Evropska komisija je danes članicam EU priporočila začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, ki se lahko začnejo takoj. Priporoča tudi začetek pogajanj z BiH, a šele po izpolnitvi določenih pogojev. V Kijevu in Kišinjovu so pozdravili odločitev, v BiH pa so se odzvali različno. Slovenija meni, da je Bruselj s priporočili pokazal resnost.