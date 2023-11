Pionirski dom s predstavo o komunikaciji v digitalnem okolju A me slišiš?!?

Ljubljana, 9. novembra - V ljubljanski Festivalni dvorani bo drevi premiera mladinske predstave A me slišiš?!? v režiji Yulie Roschina. Glasbeno-gledališka uprizoritev s komičnimi in dramatičnimi prizori opozarja na problematiko komunikacije z digitalnimi orodji, pri kateri posameznik pogosto pozabi, da je na drugi strani sporočila človek, so zapisali v Pionirskem domu.