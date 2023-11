Na okrogli mizi o izzivih zagotavljanja prehranske varnosti

Ljubljana, 8. novembra - Ko je govora o večji prehranski varnosti države, je trenutno eno bistvenih vprašanj, kako bodo nanjo vplivale prehranska kriza in visoke cene hrane, so med drugim poudarili sodelujoči na okrogli mizi v okviru žitne konference v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Na omenjeno vprašanje trenutno ni enoznačnega odgovora.